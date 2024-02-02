Учёные США: Вода в бутылках содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее

Группа исследователей из Колумбийского и Ратгерского университетов в США обнаружили, что средний литр воды в бутылке содержит около четверти миллиона кусочков микропластика и крошечных невидимых нанопластиков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews.

Просмотрев пять образцов каждой из трёх распространенных марок воды в бутылках, исследователи обнаружили, что уровень наночастиц пластика колеблется от 110 000 до 400 000 на литр – в среднем около 240 000 на литр.

Нанопластик – это частицы размером меньше микрона. Всего существует 25 400 микрон, которые также называют микрометрами, потому что это миллионная часть метра. Человеческий волос имеет ширину около 83 микронов.

Предыдущие исследования рассматривали чуть более крупный микропластик размером от видимых 5 миллиметров до одного микрона.

Согласно исследованию, в воде в бутылках обнаружено примерно в 10-100 раз больше нанопластика, чем микропластика. Отмечается, что большая часть пластика происходит из самой бутылки.

В то же время, исследователи до сих пор не могут ответить на главный вопрос: вредны ли нанопластики для человеческого здоровья?

«Пока это ещё проверяется. Мы не знаем, опасно ли это и насколько опасно», – говорят авторы исследования.

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