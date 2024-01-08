В США вручены кинопремии «Золотой глобус-2024»

В банкетном зале Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) в ночь на 8 января состоялась 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус 2024».

Главную награду получил фильм «Оппенгеймер». Полный список победителей опубликован на сайте премии, пишет издание ГОРДОН.

Лучший комедийным фильмом признана лента «Бедолаги», лучший фильм на иностранном языке – «Анатомия падения», а лучший анимационный фильм – «Как ты живешь?».

Лучшим режиссёр стал Кристофер Нолан («Оппенгеймер»).

Кристофер Нолан

По версии «Золотого глобуса», лучший актёр драматического фильма Киллиан Мерфи из Ирландии («Оппенгеймер»), а лучшая актриса драматического фильма – американская актриса индейского происхождения Лили Глэдстоун («Убийцы цветочного полнолуния»).

Киллиан Мерфи

Лили Глэдстоун

За кинематографические и кассовые достижения удостоили фильм «Барби».

Для справки. Американская кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Одесса News информировала, что XV Одесский Международный кинофестиваль состоится с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве.

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