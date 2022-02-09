В Одессе пройдут 5 вечеров французского кино

10 февраля в кинотеатрах Одессы начинаются показы ежегодного фестиваля «Вечера французского кино».

За 5 дней на фестивале покажут 5 новых фильмов.

Фестиваль откроет драматическая лента «Высокая мода» режиссёра Сильви Оайон с Натали Бай и Линой Кудри в главных ролях. События фильма разворачиваются вокруг молодой швеи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с работницей швейной мастерской дома Dior.

В программу фестиваля также вошёл мелодраматический триллер «Любовники» режиссёра Николь Гарсии — участник основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2020 года. Лента рассказывает о случайной встрече двух влюблённых, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, который поневоле стал преступником. В фильме снялись французские звёзды Стейси Мартин («Нимфоманка»), Пьер Нине («Чёрный ящик»), Бенуа Мажимель («Пианистка»).

«Маленькая мама» – работа французского режиссёра, сценаристки и фем-активистки Селин Сьяммы. Как и её предыдущая лента «Портрет девушки в огне», новая картина – удачная репрезентация female gaze в современном кинематографе. Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале (Германия), а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) работа получила Приз зрительских симпатий. Журнал The New York Times назвал актёрскую работу юных исполнительниц главных ролей одной из лучших в этом году рядом с Кристен Стюарт и Бенедиктом Камбербэтчем.

Лучшая европейская комедия 2020 года, фильм «Триумф» Эммануэля Курколя рассказывает о новоиспеченном режиссёре, живущем мечтой о триумфальной премьере в Париже. Тем временем его труппа – это участники тюремного театрального кружка, которые только и ждут разрешения на выезд за пределы тюрьмы.

«Лети со мной» – драматическая комедия Кристофа Барратье о мажоре и завсегдатае вечеринок Томасе и 12-летнем Маркусе с врождённым расстройством. Когда судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются глубоко и навсегда.

Программа фестиваля «Вечера французского кино» в Одессе (кинотеатр Синема сити):

10 февраля, «Высокая мода»

11 февраля, «Любовники»

12 февраля, «Лети со мной»

13 февраля, «Маленькая мама»

14 февраля, «Триумф».

Начало в 19 часов.

Фестиваль организован Французским институтом в Украине и реализован компанией «Артхаус Трафик».

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