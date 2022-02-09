Кому в Одессе 10 февраля отключат свет

10 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Академика Вавилова улица — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 50/2, 50/а, 50б, 50в, корп.2, 7а, 52А, 52б, 52В, 52г, 52Г, корп.1, 5а, 54а/, 54б, 54в, 54Г, 9а, 56а, 56б, 56В, 9б, 58а, 5Б/, 60а, 60б, 60в, 11а, корп.31, 64А, 13а, 5в, 68а, 44а, 44в, 72а, 78, 74а, 74б, 50/1, 76/, 76а, 76е, 76с/, 54а — С 09:00 по 17:00

Безымянный переулок — 2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2а, 9а, 9в, 10Б, 10, 11, 12 — С 09:00 по 17:00

Волна тупик — 7, 7а, 10 — С 08:00 по 18:00

Гетманский переулок — 2, 4а, 6, 6/, корп.2, 8, корп.1, 10, 10/ — С 09:00 по 17:00

Дальницкая улица — 31, 31А, 37, 37А, 39, 41 — С 09:00 по 18:00

Дмитрия Донского улица — 1, 21/, 1А, 1а/1, 1б, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1А, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/а, корп.19, 2а, 2А, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, 1а, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2А/, корп.17, 2а/, корп.22, корп.26, корп.28, корп.31, корп.32, 2а/7, 2б, 3а, 3А, 3б, 4, 5В, 9, корп.4, 9/, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 13, 15, 15/, 15а/15б, 16, 16/, 17, 17/, 17а, 19, 21, корп.41 — С 09:00 по 17:00

Ипподромный переулок — 10 — С 09:00 по 17:00

Клубничный переулок — 12, 18 — С 08:00 по 18:00

Молокова улица — 1А, 6Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/, корп.2, 1Б, 6/А, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/, корп.11, 10, 11, 12, корп.4 — С 09:00 по 17:00

Отважных улица — 1/12А, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 34а, 40, 44а, 42А, 42, 44, 46, 48, 50 — С 09:00 по 17:00

Паустовского улица — 5а, 12б — С 09:00 по 17:00

Педагогическая улица — 20А, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 23/2, 23А, 23Д, 24А, 44, 30б, 30в, корп.6, 32б, 23/, 34А, корп.4, корп.5, корп.8, корп.9, 30а — С 08:00 по 18:00

переулок Дмитрия Донского — 2А, 3, 3б, 7 — С 09:00 по 17:00

Просвещения улица — 42, корп.1, 43, 44, 47, 53, корп.2, 55 — С 09:00 по 17:00

Сиреневая улица — 31Б, 33 — С 09:00 по 17:00

Эстафетная улица — 3, 3а, корп.1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г — С 09:00 по 17:00.

Одесса News сообщала, где в Одессе 9 февраля отключат электроэнергию.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod