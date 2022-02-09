Омбудсмен Денисова обеспокоилась условиями содержания в СИЗО измаильского стрелка

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в массовом расстреле на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Об этом Денисова сообщила в Теlеgram.

«Осуществила мониторинговый визит в Днепровскую УИК (№4) и проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при учреждении исполнения наказаний. Убедилась, что условия содержания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила», – заявила уполномоченный.

Денисова также отметила, что работники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг исправительной колонии, «ведь по результатам предыдущего визита в учреждении были выявлены многочисленные нарушения относительно обеспечения права заключенных на достойные условия содержания».

Как сообщала Одесса News, 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырёх военнослужащих и одну гражданскую женщину, ещё пятеро человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. В этот же день его задержали в г. Подгородное.

По данным правоохранителей, стрелял в военнослужащих нацгвардеец Артемий Рябчук 2001 года рождения, уроженец Измаила Одесской области.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и краже оружия.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения — 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.

В МВД была создана специальная следственная комиссия, которая должна установить причины этой трагедии.

Нацгвардейцы, получившие ранения, готовятся к выписке из больницы.

Фото: Telegram/Денисова

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod