Шесть десантных кораблей РФ переходят из Средиземного в Чёрное море

Отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

Минобороны РФ заявляет, что экипажи совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях.

Уточняется, что суда «Королёв», «Минск» и «Калининград» на данный момент находятся в проливе Дарданеллы, а корабли «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут в Чёрное море в течение следующих суток.

Ранее отряд больших десантных кораблей осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря (Сирия), где осуществил пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

«Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей Черноморского флота РФ провели учения в акватории Чёрного моря.

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