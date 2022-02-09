На ликвидацию пожара на Боровского в Одессе прибыли 34 спасателя

Вечером 8 февраля в Службу спасения поступил вызов с сообщением о пожаре в складских помещениях по улице Николая Боровского в Одессе.

Как сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, из-за плотного потока движения автомобилей спасательные подразделения прибыли к месту вызова через 9 минут. Было установлено, что пожар возник в неэксплуатируемом бывшем складском здании.

За полчаса пожарные ликвидировали огонь на площади 15 м2, загасив находившийся в здании мусор, деревянные опилки.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

«Спасено здание и вплотную припаркованный грузовой автомобиль DAF с прицепом. Причина пожара и ущерб – устанавливаются», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 34 спасателя.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля горел цех завода УТОС в Одессе по улице Варненской, 21.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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