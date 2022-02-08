SkyUp открывает три прямых рейса из Одессы в Грецию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает три прямых авиарейса из Одессы в греческие города Афины и Салоники, а также на остров Корфу.

Об этом Укринформу сообщили в администрации Международного аэропорта «Одесса».

«Рейсы по маршруту Одесса–Афины стартуют 27 мая, а в последующие дни начнутся полёты в греческие Салоники и на остров Корфу», – отметили в аэропорту.

Еженедельные рейсы Одесса–Афины лайнеры SkyUp будут выполнять каждую пятницу, в Салоники – каждую среду, а на остров Корфу – каждую субботу.

Билеты уже продаются на официальном сайте авиакомпании.

Как сообщала Одесса News, с 1 мая Саудовская авиакомпания Flynas запускает два прямых рейса из Одессы: в города Даммам и Эр-Рияд.

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