В Китае восстанавливается жизнь: для посетителей открыли Великую стену

Знаменитый участок Великой китайской стены Бадалин в Пекине частично открылся спустя более двух месяцев с момента его закрытия из-за вспышки эпидемии коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Синьхуа.

«Живописный район будет открыт с 09:00 до 16:00, а ежедневное количество посетителей будет ограничено до 19,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям необходимо заранее забронировать билеты на официальном сайте или через Wechat, а также зарегистрироваться в специальном мини-приложении для получения кода здоровья. Кроме того, при входе на объект надо пройти проверку температуры тела.

Для предотвращения скопления людей был разработан маршрут экскурсий одностороннего цикла. Канатная дорога, Музей Великой китайской стены, древняя Великая стена и некоторые другие участки останутся пока закрытыми.

Бадалин, расположенный в пекинском районе Яньцин почти в 60 км к северо-западу от центра китайской столицы, стал первым открытым для туристов участком и самым популярным направлением для посещения Великой китайской стены. В 2018 году его посетили более 9,9 млн человек.

Как сообщала Одесса News, в районной больнице Пекина начали использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая может установить COVID-19 за 10 секунд.