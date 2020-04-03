Зеленский хочет отгородиться от нового видеоскандала

Офис Президента Украины ждёт официальных результатов расследования дела по видео, попавшем в соцсети, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности.

Об этом сообщается на Тelegram-канале ОП.

«Офис Президента ждёт официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость — главное», — говорится в сообщении.

В ОПУ уверяют, что действующая власть имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или парламент.

«Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к афёрам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных плёнках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены — так же, как и источники появления плёнок и то, кто и с какой целью заказывал слежение», — отметили в Офисе главы государства.

29 марта народный депутат Гео Лерос (фракция «Слуги народа») опубликовал в Facebook несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает в августе-октябре 2019 года с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности. На 30-часовых видеоплёнках также идёт речь и об «оборудках» в частном одесском порту «ТИС».

В частности, анализируя заснятое скрытой камерой, становится ясно, что некая турецкая фирма заказала у Дениса Ермака кампанию по давлению на «ТИС». По словам Ермака, Укрзализныця, ТИС и международный контейнерный перевозчик MAERSK создали «монстра», которого «нужно рубить любыми способами». Заговорщики якобы собирались использовать свои связи с главой Офиса президента, чтобы подать в Кабмин документы, подготовленные вместе с Антимонопольным комитетом для уничтожения бизнеса порта «ТИС» с международными инвестициями.

На плёнках Ермак регулярно говорил, что является братом помощника Зеленского и имеет возможность напрямую общаться с президентом и руководителями правоохранительных органов, а также с Кабмином.



Заказчиком «наезда» стала якобы одесская компания-перевозчик «КТЛ Украина», которая принадлежит крупной турецкой компании Kinay Group. Именно в этой компании ранее работал Денис Ермак. Судя по видеозаписям, им обещали платить по 300 тысяч долларов в месяц за устранение конкурента в лице «ТИС» с помощью законодательных методов.

Директор «КТЛ Украина» Игорь Хохлов в видеообращении опроверг обвинения в наезде.



По его словам, Денис Ермак некоторое время был сотрудником KTL и числился там до 20 сентября 2019 года. Когда происходили разговоры на видео, компания активно с ним не сотрудничала. «Фактически мы уже разошлись», — говорит предприниматель.

«Мы шесть лет на рынке, мы работаем со всеми участниками рынка, мы заинтересованы в росте рынка, мы дорожим нашей репутацией, — заявляет Хохлов. — То, в чём нас обвинили, – это удар ниже пояса. Даже в решении тяжёлых корпоративных споров мы не позволяем себе опускаться до подобного рода механизмов».

После обнародования видео глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, поскольку, по его словам, речь идёт о спланированной акции и вопросах национальной безопасности.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уже возбудил уголовное дело по обращению нардепа Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности. То же самое сделала и ГБР. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР — по заявлению руководителя ОП.

Сам Денис Ермак признал, что это именно он на обнародованном видео, однако считает это спецоперацией по дискредитации руководителя Офиса Президента.

СБУ уже проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, выложившего полученные плёнки в публичную плоскость.

Фракция политической партии «Слуга народа» требует непредвзятого расследования и призвала Андрея Ермака приостановить выполнение полномочий руководителя Офиса Президента на время расследования по видео, где фигурирует его брат.

«Следствие должно быть объективным, непредвзятым и должно дать окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа. В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений, все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти», — отмечается в заявлении.

Плёнки стали темой обсуждения и у «Слуги народа».

В самой СБУ подтвердили информацию о том, что проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования депутатом Леросом специальных технических средств для негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака — брата главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщала Одесса News, бывший Премьер-Министр Украины Алексей Гончарук был уволен вскоре после обнародования видеоплёнок, содержащих материал, компрометирующий деятельность высших эшелонов власти в Украине.