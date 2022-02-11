Переговоры в Берлине по Донбассу с участием Ермака провалились

Переговоры в Берлине на уровне политических советников в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию конфликта на Донбассе продолжались 10 февраля около девяти часов, однако стороны не смогли согласовать итогового документа.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге после переговоров, сообщает «Радио Свобода».

«Мы приближаемся к рекорду, который был установлен тут, в Берлине, когда мы провели практически 12 часов в переговорах. Но мы готовы говорить и 24 часа, чтобы добиться желаемого результата. А для Украины это прекращение войны и возвращение наших территорий. Сегодня состоялась очередная дискуссия. Я считаю, что это хорошо, что продолжаются переговоры в нормандском формате. Сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что это очень важно и все заинтересованы, чтобы переговоры в нормандском формате происходили. Все были едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу ТКГ», – заявил он.

Ермак сказал, что стороны «не смогли дойти до какого-нибудь общего документа».

«Было бы очень хорошо, если бы на второй встрече в нормандском формате после длительного перерыва мы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но произошло так, как произошло. Мы продолжаем работать. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили, что у нас есть Минские соглашения, их надо выполнять», – добавил глава ОП.

Кроме того, по словам Ермака, стороны говорили о прекращении огня на Донбассе.

«Все сегодня выразили полную приверженность, независимо от любых условий к режиму прекращения огня. Это важно – только в атмосфере выполнения режима прекращения огня возможность продолжать переговоры», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трёхсторонней контактной группы (Украина–ОБСЕ–Россия) и «Нормандской четвёрки» (Украина-Германия–Франция–Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров «Нормандской четвёрки». В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трёх новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договорённости были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был «непростым, но откровенным».

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договорённости являются основой работы нормандского формата, и выступили за «безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договорённостей».

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