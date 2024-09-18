Мэр Одессы: «У меня нет российского паспорта и сколько можно об этом писать»

Одесский активист Сергей Стерненко вновь напомнил, что мэр города Геннадий Труханов имеет российское гражданство.

Об этом он написал на Telegram-канале.

«Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту в преддверии полномасштабного вторжения. А именно 9 февраля 2022 года», — написал Стерненко и опубликовал ряд, по его мнению, документов.

Труханов отрицает наличие у него российского паспорта, равно как и российского гражданства.

«Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: у Геннадия Труханова нет российского гражданства», — написал он в Telegram.

По словам мэра, история с его вроде бы «российским гражданством» тянется с 2014 года, а в течение этого времени «появляются какие-то сканы, фотографии и «выдержки»».

«Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем другим напомню: для проверки таких данных есть соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блоггеры», — резюмировал Труханов.

На своей странице в Facebook Труханов разместил видео, в котором высказал категоричное мнение, что те, кто распространяет подобную и нём информацию, должны отвечать перед правоохранительными органами, они- «враги нашей страны, которые расшатывают наше общество».

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