Безуглая закончила с генералами, теперь будет увольнять дипломатов и послов

Внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление об увольнении с должности в оборонном комитете и избрании её членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной Рады.

Фото заявления она опубликовала на своей странице в Facebook.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже внёс в Верховную Раду проект постановления №12041, в котором предлагает избрать Безуглую членом парламентского международного комитета, отозвав её с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Нардеп назвала это «расширением деятельности» и «концептом».

«Ирине Геращенко – приготовиться. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, не унывайте, я недалеко», – написала она.

Геращенко, которая является членом фракции «Европейская солидарность» и входит в комитет по внешней политике, отметила, что её фракция «дожала отзыв Марьяны из комитета нацбезопасности. Теперь «повезло» нашему комитету иностранных дел. Будет дипломатов увольнять, послам приготовиться?» – спросила она.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, комментируя выбор нового комитета для Безуглой, добавил, что неизвестно, чем для Арахамии «так провинился» международный и его глава Александр Мережко (представитель «Слуги народа»).

Проект постановления ещё должен одобрить парламент, чтобы Безуглую отозвали из одного и избрали членом другого комитета.

Для справки. Безуглая прошла в Раду как мажоритарница, она входила в состав фракции «Слуга народа», откуда вышла 17 июля 2024 года. Из партии «Слуга народа», по сообщению Безуглой, её исключили 6 февраля.

15 июля Безуглую сняли с должности главы подкомитета Рады по вопросам демократического гражданского контроля. В тот же день её внесли в базу «Миротворец» за «преднамеренную дискредитацию, деморализацию и препятствование ВСУ».

Этому предшествовал ряд скандалов, связанных с депутатом. 26 ноября 2024 года она заявила, что на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план войны на 2024 год, поэтому военное руководство Украины «должно уйти». После этого она продолжала публиковать посты с критикой в адрес Залужного, позже — Сырского, Олещука. На тот момент командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обвинял её в дискредитации ВСУ.

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