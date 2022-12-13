Верховная Рада приняла Закон о национальных меньшинствах Украины

Верховная Рада Украины приняла в целом евроинтеграционный Закон №8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины. Решение поддержали 324 народных избранника.

Об этом в Теlegram сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, указанный закон закрепляет определение «национальные меньшинства (сообщества)», их права, свободы и обязанности. Также определяются особенности государственной политики по реализации прав и свобод лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам (сообществам), в частности, особенности финансового обеспечения внедрения такой политики, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты прав и свобод лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам (сообществам).

Закон позволит создавать консультативно-совещательные органы при государственных органах исполнительной власти разных уровней. Они будут содействовать реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам (сообществам).

Новым законом предусмотрена возможность создавать центры национальностей в областных центрах или определённых населённых пунктах за счёт государственного и/или местного бюджетов для функционирования общественных объединений национальных меньшинств (сообществ) на бесплатной основе; международное сотрудничество и зарубежные связи национальных меньшинств (сообществ).

Закон принят в рамках выполнения Украиной часть заданий для прохождения евроинтеграционной процедуры. Кроме закона о нацменьшинствах, также рассматривается закон о конкурсе в Конституционный суд Украины, об имплементации директив в сфере медиа и рекламы.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Верховная Рада приняла в целом закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

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