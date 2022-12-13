28-летний одессит, убегая за границу от призыва, прихватил с собой кота

Ночью 12 декабря у границы с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который нёс с собой чёрного кота.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничный наряд обнаружил нарушителя с котом по кличке Кит и остановил вблизи села Новые Трояны.

«Задержанным оказался 28-летний одессит по имени Антон. Он признался, что планировал перебраться за границу и решил взять с собой пушистого любимца по кличке Kit», — говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного документы административного производства.

Пограничники отмечают, что это уже не первый случай, когда мужчины, по возрасту подлежащие призыву во время мобилизации, пытаются нарушить границу с домашними питомцами. Так, на днях житель Запорожья планировал пересечь границу в Румынию через реку Тиса с йоркширским терьером по кличке Тимофей. Благо, что пограничники Мукачевского отряда пресекли отчаянную попытку нарушения границы, которая могла стоить жизни и Тимофею, и его владельцу.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года оперативные сотрудники Подольского пограничного отряда задержали двух граждан Украины при попытке незаконной переправки мужчины призывного возраста в Молдову.

Фото: Госпогранслужба

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