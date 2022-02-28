Пограничники сообщили о закрытии границы с РФ, Беларусью и на приднестровском участке

На границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украинско-молдовской границы с 28 февраля закрываются все пункты пропуска.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

«В связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины, Кабинетом Министров Украины утверждено распоряжение №188-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля», — говорится в сообщении.

В частности, с 00 час. 00 мин. 28 февраля временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всём участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдовской границы. Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых «Борисполь», «Киев»(Жуляны), «Харьков», «Одесса», «Львов» и другие.

В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины, — подчёркивают пограничники.

Как сообщала Одесса News, в городе Раздельная Одесской области пограничники совместно с полицейскими и терробороновцами обнаружили диверсионную группу, один диверсант задержан, среди украинских защитников есть раненые.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.