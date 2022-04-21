Обновлены номера одесской областной «горячей линии»

Обновлены номера телефонов круглосуточной областной горячей линии «Мы на связи», на которую можно обращаться по проблемным вопросам:
- 0 800 333 125 — БЕСПЛАТНО
- +38 095 548 17 59
- +38 093 546 56 67
- +38 098 847 69 81
- 048 705 70 49
- 048 705 70 59
«В условиях военного времени возникает немало проблемных вопросов, связанных с работой различных служб. Ни один житель Одесской области не должен остаться без внимания и мы будем работать над тем, чтобы каждый вопрос был рассмотрен и решён», — заявил начальник Одесской ОВА Максим Марченко при открытии «горячей линии» в марте 2022 года.
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