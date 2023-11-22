637 дней войны: Генштаб ВСУ освежил информацию о ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 22 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, в ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа «Shahed-136/131». Противовоздушной обороной уничтожены 9 из 10 ударных БпЛА.

В ночь на 22 ноября противник снова нанёс очередной авиаудар по нашей стране, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены. Также захватчики атаковали ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровский район Одесской области, а ракетой Х-22 — город Запорожье. Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан.

За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений. Враг нанёс 5 ракетных, 61 авиаудар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах; ОСГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг вёл безуспешные боевые действия. Силы обороны Украины продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг вёл безуспешные боевые действия. Силы обороны Украины продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 склада боеприпасов противника.

На главном фото штурмовик 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, псевдо «Вампир», родом из Харьковщины, кавалер ордена имени Богдана Хмельницкого ІІІ ст.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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