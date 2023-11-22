Одесские прокуроры фиксируют очередное военное преступление российской армии

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом говорися в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, вечером 21 ноября вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П. Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

На территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админздания и припортовой инфраструктуре.

По предварительной информации, пострадавших нет. Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

На месте происшествия работают прокуроры со следователями СБУ, фиксирующие очередное военное преступление России.

Согласно информации Воздушного командования «Юг», 21 ноября в Одесской области силами и средствами противовоздушной обороны над морем уничтожен разведывательно-ударный БпЛА «Mohajer-6».

Одесса News информировала, что враг атаковал ночью 18 ноября южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-131/136». Силами ПВО уничтожено 8: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях. В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение и госпитализирован.

Инфографика: Воздушное командование «Юг»

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