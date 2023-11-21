Глава минобороны Германии объявил о новом пакете военной помощи на €1,3 млрд

Глава минобороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве, немецкого чиновника цитирует «Интерфакс-Украина».

«Для меня честь объявить о новом пакете помощи во время моего визита сюда. И в этот пакет, конечно же, включены ещё четыре системы IRIS-T SLM. Включены артиллерийские боеприпасы 155 мм, а также противотанковые мины», – подчеркнул Писториус.

По его словам, общая стоимость пакета Украине от ФРГ составляет €1,3 млрд.

«Это означает и подчёркивает, что мы с Украиной, устойчиво и надёжно, мы поддерживаем Украину», – сказал Писториус.

На уточняющий вопрос о количестве снарядов, Писториус отметил, что в этом пакете речь идёт о 20 тысячах в дополнение к почти 140 тысячам на следующий год.

«Таким образом, мы говорим о 160 тысячах единиц на 2024-2025 гг., после чего, с начала 2025 года, как надеемся, мы увеличим», — сказал глава Минобороны ФРГ.

На вопрос о перспективах получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, Писториус коротко ответил, что нет новой информации о таких планах.

Он подчеркнул важность ПВО, назвав его определяющим фактором для успешной обороны. Немецкий политик выразил удовлетворение тем, что ФРГ смог найти ещё одну систему Patriot для украинского ПВО. «Мы, конечно, продолжим поддерживать вас с точки зрения противовоздушной обороны», — пообещал он.

Писториус поблагодарил за возможность посетить в рамках визита место тренировки ВСУ и встретиться с «друзьями по ПВО», подготовку которых оценил как «очень впечатляющую». Он также дал высокую оценку подготовке солдат ВСУ в Германии и Украине, которую назвал хорошо скоординированной и очень продуктивной и успешной. Министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Борис Писториус также отметил очень хорошее, продуктивное сотрудничество с украинским коллегой, с которым общается фактически еженедельно с большим удовольствием с момента назначения его на должность.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил немецкого коллегу за оказанную помощь.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что проинформировал господина Писториуса об эффективном использовании ЗРК Patriot, который предоставила Германия.

«Мы посетили сегодня пункт управления ПВО, на вооружении которого находится один из переданных Германией ЗРК Patriot. Господин федеральный министр был проинформирован об эффективном применении этого оружия. Это позволяет нашей экономике работать, в том числе это позволяет работать нашим предприятиям ВПК», — подчеркнул министр.

По словам Умерова, украинская и немецкая стороны обсуждают не только вопросы помощи, но и готовы к совместному производству и локализации в Украине.

Одесса News информировала о сообщении 14 ноября правительством Германии о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Фото: Укринформ

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