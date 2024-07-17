875 дней войны: враг продвигается в Донецкой области, идут позиционные бои

Наступление захватчиков продолжается. На фронте идут позиционные бои. Российские оккупанты продвигаются дальше северо-западнее Авдеевки. Захватчики продолжают наступательные действия в этом районе.

Об этом говорится в свежем отчёте американского Института изучения войны (ISW), пишет ТСН.

Геолокационные кадры за 15-16 июля показывают, что армия РФ продвинулась в северо-западной части Новосёловки Первой. к западу в полях от Лозоватского.

Кроме того, снимки указывают на то, что захватчики продвинулись вдоль полосы северо-западнее Архангельского, расположенного к северо-западу от Авдеевки.

Один российский «военкор» утверждал, что якобы оккупанты также продвинулись к северо-западу от Новоалександровки и Евгеньевки. Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, возле Уманского и Яснобродовки, а также возле Карловки 15 и 16 июля.

По утверждению Генштаба ВСУ состоянием на 8 утра 17 июля, Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новосёловки.

«На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населённых пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новосёловка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки», — говорится в сообщении Генштаба.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Одесса News информировала, что 16 июля Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором была рассмотрена ситуация на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и ответ ВСУ на российские действия.

На главном фото боец 23-й отдельной механизированной бригады

Картография: ISW

Фото: Генштаб ВСУ

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