17-летний паренёк из Рени утонул в Дунае

Утром 16 июля в Рени Измаильского района Одесской области подросток 2007 года рождения нырнул в реку Дунай и не выплыл.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что работниками ГСЧС было обследовано 1000 м береговой линии. Поисковые работы продолжались до вечера, пока водолазы не нашли тело утонувшего, зацепившегося за цепь якоря.

Одесса News информировала, что в Одесском районе, на пруду села Сухой Лиман 13 июля 2024 года во время купания нырнул в воду и не выплыл мужчина 1998 года рождения.

Фото иллюстративное

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