Укрпочта выпустила марку «Города Героев. Ахтырка»

АО «Укрпочта» выпустило почтовый блок, посвящённый годовщине окончания боёв за город Ахтырка Сумской области.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

«Почтовый выпуск «Города Героев. Ахтырка» введён в обращение. Каждый город-герой – это его люди, прежде всего. Люди, самоотверженно оборонявшие Ахтырку и другие города, которые нацеленно хотел захватить враг в случае поражения этого форпоста. Люди, отдавшие жизнь, борясь и защищая каждый метр украинской земли на Сумщине. Именно 27 марта 2022 года закончилась активная фаза боёв за Ахтырку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автор почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — художник Владимир Таран. Тираж марки – 1 080 000 экземпляров. Номинал марки U = 15,00 грн (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 г и почтовых карт).

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях «Укрпочты» и филателистических магазинах, а также онлайн.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, уже в скором времени состоится спецгашение марки.

Для справки. Укрпочта ранее выпустила 3 почтовых выпуска, посвящённых украинским городам — «Херсон — это Украина!», «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» и «Города Героев. Харьковщина».

Одесса News информировала, что в Одессе в феврале 2024 года ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения России в Украину выпустили марку «Охотники за «шахедами», посвящённую пограничникам.

Фото: Укрпочта/Facebook

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