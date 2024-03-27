Два одесских подрядчика присвоили 3,7 млн грн, восстановливая энергоинфраструктуру

Директора двух подрядных компаний в Одесской области завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Установлено, что НЭК «Укрэнерго» с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов заключило договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования.

«По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены повреждённых и их подключения. В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлёк ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования. Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись», — говорится в сообщении.

В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн грн ущерба.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,7 млн гривен.

Одесса News информировала, что руководителю Одесского райсовета, народному депутату Украины VIII созыва Виталию Барвиненко, подозреваемому в злоупотреблении властью, назначили меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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