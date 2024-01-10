Житель Молдовы в обшивке своего авто пытался вывезти из Одессы наркотики

За попытку вывезти в Молдову каннабис и амфетамин под обшивкой дверей собственного авто будут судить иностранца гражданина этой страны.

О деталях задержания рассказывает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Её прокуроры уже направили в суд «обвинительный акт в отношении гражданина Республики Молдова по факту незаконного оборота наркотических и психотропных средств и покушения на контрабанду».

Следствием установлено, что обвиняемый пытался вывезти в Молдову «зелёным коридором» наркотики, утаив их от таможенного контроля. Правоохранители задержали контрабандиста на контрольном пункте Виноградовка/Вулкакеншты.

«Во время таможенного досмотра в автомобиле иностранца под обшивкой двери изъяли 9 пакетов из почти 1 кг каннабиса и 0,6 кг амфитамина. По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование ведёт Управление СБУ в Одесской области, а оперативное сопровождение осуществляет Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с другими правоохранителями разоблачили фитнес-тренера из Одессы, наладившего канал контрабанды экстази из стран Евросоюза.

Фото: Одесская облпрокуратура

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