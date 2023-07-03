Чиновник одесской потребслужбы пойман на взятке в $1000

Одесские прокуроры сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из районных управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области в совершении коррупционного преступления.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, служащий требовал от предпринимателя 1000 долл. США взятки за беспрепятственное получение эксплуатационного разрешения на хранение и реализацию пищевых продуктов животного происхождения.

«Также служащий потребовал ежемесячную плату за беспрепятственную хозяйственную деятельность и непринятие контрольно-проверочных мер в отношении субъекта хозяйствования», — говорится в сообщении.

Начальник Управления был задержан «на горячем» сразу после получения неправомерных средств.

В суд направлены ходатайства по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в июне 2923 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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