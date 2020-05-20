Установлен заказчик убийства одесской чеченки Окуевой

Организатору заказного убийства общественной активистки, участницы АТО Амины Окуевой и покушения на её мужа Адама Осмаева сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева», — отмечают в ведомстве.

Установлено, что подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль, в котором те находились.

Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры Киевской области в январе 2020 года исполнители преступления были задержаны.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщала Одесса News, 30 октября 2017 года у посёлка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, а Адам Осмаев получил ранения.