Суд над Стерненко: опрашивали свидетелей нападения на уличного радикала

В Приморском районном суде Одессы состоялось очередное судебное заседание по делу одесского уличного радикала Сергея Стерненко о превышении им необходимой обороны.

Как сообщает на своей странице в Facebook сам обвиняемый в превышении необходимой обороны во время нападения на него двух мужчин — Исайкула и Кузнецова, последнего из которых он, догнав, добил ножом, на судебном заседании допрашивали свидетеля Мамалыженко, оказывавшего медицинскую помощь Стерненко после нападения.

По словам Стерненко, Мамалыженко сообщил, что медики кареты скорой помощи не пытались оказать помощь Кузнецову, когда тот ещё был жив, а Стерненко действительно просил оказать помощь истекающему кровью Кузнецову.

Кроме того, Мамалыженко подтвердил, что Стерненко не пытался убежать или уничтожить доказательства, не видел, чтобы тот нападал на Кузнецова и заявил, что за время его пребывания на месте полиция так и не приехала, т.е. в отсутствие полицейских посторонние лица могли повредить или уничтожить следы или доказательства невиновности Стерненко.

«В общем непонятно, почему прокуратура допрашивает свидетелей защиты в качестве свидетелей обвинения. Думаю, прокуроры просто не знают материалов производства, и просят вызвать всех подряд. Ну или просто им больше некого вызывать, потому что не существует свидетелей, которые могли бы подтвердить ложь прокуроров», — пишет Стерненко в соцсетях.

Стерненко также сообщил, что второй раз на заседание не явился свидетель обвинения некто Левада, «который сначала говорил, что видел, как на нас напали, а потом уже говорил, что этого не видел». Прокуроры не инициировали его принудительный привод.

Также прокурор просил повторно посмотреть видео со следственного эксперимента с участием девушки Стерненко Натали Усатенко, заявив, что её показания в суде отличаются от показаний на видео. Однако прокурор не смог объяснить, чем именно они отличаются, ибо у прокуроров не осталось копий видео, предоставленных суду.

Суд дал прокурорам неделю на ознакомление с материалами дела и объяснение своей позиции.

Следующее заседание назначено на 18 июня.

Как сообщала Одесса News, экс-лидера Одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко обвиняют в превышении пределов самообороны и причинении смерти одному из двух напавших на него и его девушку. Ему инкриминируют совершение преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Facebook/Стерненко

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