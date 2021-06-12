Исчезновение начштаба одесского отряда морской охраны: новые версии

Первый замкомандира – начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Алексей Чертков накануне своего исчезновения занимал деньги у сослуживцев.

По данным издания OBOZREVATEL, речь идёт примерно о 15 тысячах долларов (около 400 тыс. грн). Деньги офицер занимал под разными предлогами.

«Алексей просил занять деньги у своих сослуживцев-пограничников. Всем называл разные причины, но ничего экстраординарного. Давали, потому что у всех бывают ситуации, когда нужно перехватить. А уже после того, как Алексей пропал, примерно подсчитали общую сумму и получилось около 15 тысяч долларов», – рассказал один из кредиторов Черткова.

По словам другого офицера, 15 тысяч долларов — это не та сумма, чтобы с ней сбежать: «Разве что эти деньги были нужны, чтобы отдать кому-то долг. О том, что начштаба понадобились средства «на побег», не хочется и думать».

Он также считает, что, возможно, с Чертковым произошла беда, но надеется, что тот всё же жив.

Еще один сослуживец Алексея Черткова рассказал, что родители и другие родственники офицера действительно живут в Крыму, однако он сам уже много лет служит в Одессе.

«В СМИ писали, что Чертков уехал из Крыма с началом российской агрессии, однако это не так. Он до этого уже давно находился в Одессе», – рассказал пограничник.

Как сообщала Одесса News, об исчезновении начальника штаба Одесского отряда морской охраны Алексея Черткова стало известно 1 июня. Офицер вышел из дому, но до места службы не доехал. Розыском пропавшего офицера занимаются в Госпогранслужбе, полиции и военной контрразведке СБУ.

Отрабатывается версия, что офицер мог пересечь государственную границу под поддельными документами.

Также есть предположение, что офицера могли похитить, поскольку Чертков имел доступ к информации, которая может интересовать спецслужбы России.

Фото: Обозреватель

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