В Одесской области пограничники задержали нарушителей госграницы

В Одесской области пограничники задержали нарушителей государственной границы Украины.

Как сообщает 21 октября Госпогранслужба, на реке Дунай военнослужащие задержали румынский катер.

«Происшествие произошло недалеко от села Старая Некрасовка Измаильского района. Наряд, который нёс службу на мобильном посту, наблюдал, как румынский гражданский катер обошёл остров Татару и зашёл в украинскую часть реки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники немедленно вышли своим катером и догнали румын. Нарушителями оказались двое граждан Италии и Румынии.

Пограничникам они объяснили, что вышли на реку Дунай порыбачить, но не сориентировались и зашли в украинские воды. Вряд ли их объяснения соответствовали истине, поскольку плавсредство было оборудовано навигационным прибором.

Сейчас катер изъят в установленном порядке.

Фото: Госпогранслужба