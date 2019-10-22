Одесская епархия призвала своих чад не смешивать «кесарево» и «Божие»

В средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что на 22 октября в Киеве запланированы т.н. «молитвенные стояния верующих» против некоторых инициатив государственной власти якобы с разрешения митрополита Одесского и Измаильского.

По этому поводу на сайте «Православная Одесса» опубликовано официальное заявление Одесской епархии УПЦ.

«Организаторы данных мероприятий ссылаются на благословение авторитетных и уважаемых иерархов Украинской Православной Церкви, в частности, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Епархиальное управление Одесской епархии Украинской Православной Церкви официально заявляет, что никаких разрешений и благословений на проведение этой акции Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел не преподавал, и Одесская епархия никаким образом не принимает участие в подобных политических действах и акциях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Святая Церковь призывает Своих чад не смешивать «кесарево» и «Божие»… и не принимать участие в данных и им подобных акциях».