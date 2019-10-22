Автобус, следовавший рейсом в Одессу из Греции, перевернулся в Румынии

Возле населённого пункта Брэнэшть в Румынии 21 октября перевернулся автобус, направлявшийся из Греции в Одессу.

Как сообщает Думская со ссылкой на румынский adevarul.ro, инцидент произошёл в понедельник утром, а в автобусе находилось 46 граждан Украины.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали пять человек.

По данным СМИ, водитель не учёл дорожные условия – влажную и туманную погоду, и транспортное средство съехало с проезжей части. Автобус врезался в отбойник, потом в столб, затем перевернулся.

Компания-перевозчик обещала отправить дополнительный автобус за пассажирами.