Полиция расследует обстоятельства ДТП в центре Одессы

Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 6 апреля около 23 часов на регулируемом перекрёстке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской.

Предварительно правоохранители установили, что 20-летний водитель «BMW», проигнорировав красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Mercedes», который двигался перпендикулярно зелёному свету, после чего въехал в здание, зацепив ещё два автомобиля «Peugeot» и « ВАЗ», припаркованные вдоль проезжей части дороги.

Отмечается, что также от обломков механические повреждения получил автомобиль «Mazda», стоявший рядом.

«В результате аварии в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести были доставлены четыре пассажира «BMW» в возрасте от 18 до 23 лет. В других транспортных средствах никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Водитель «BMW» остался на месте. Молодого человека проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он был трезв.

Ведомости по указанному факту правоохранители внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года преступника, сбившего в состоянии алкогольного опьянения насмерть пограничника Белгород-Днестровского погранотряда и оставившего его в опасности, осудили на 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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