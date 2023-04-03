Преступника, сбившего насмерть одесского пограничника, лишили свободы на 5 лет

Преступника, сбившего насмерть пограничника и оставившего его в опасности, осудили на 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в ноябре прошлого года в результате дорожно-транспортного происшествия оборвалась жизнь военнослужащего Белгород-Днестровского отряда Евгения Мельника.

«21 ноября 2021 года в населённом пункте Петровка Болградского района местный житель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и в результате сбил 34-летнего Евгения, который осуществлял движение по краю дороги велосипедом. К сожалению, по дороге в больницу потерпевший скончался. Без отца, сына и мужа остались родные, жена и пятилетний сын», — говорится в сообщении.

Суд приговорил правонарушителя к пяти годам тюрьмы.

Как сообщала Одесса News, в марте в Измаильском районе Одесской области автобус сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

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