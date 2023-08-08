Мошенница хотела «развести» на деньги бывшего одесского прокурора: не удалось

Одесские прокуроры в суде доказали вину жительницы Хмельницкого, которая, прикрываясь несуществующими связями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, путём обмана, пыталась завладеть 40 тысячами долларов США, предлагала экс-прокурору Одесской области закрыть уголовное дело в отношении него.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса, связанного с закрытием уголовного производства в отношении него.

«Она сообщила экс-прокурору, что за 40 тысяч долларов США, через своего якобы родственника из САП и его личного посредничества, обеспечит принятие решения о закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляется подразделением НАБУ. Прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе контроля за совершением преступления организатор мошеннической схемы была задержана после получения оговорённой ранее суммы.

Аферистка приговорена к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в августе 2023 года завершила досудебное расследование по преступной организации, среди участников которой мэр Одессы, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета.

Фото: Одесская облпрокуратура

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