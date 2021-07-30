Спустя почти 4 года: что нового в деле о пожаре в одесской «Виктории»

Киевский районный суд г.Одесса завершил сбор документов, необходимых для проведения третьей пожарно-технической экспертизы по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» в Одессе 16 сентября 2017 года.

Об этом заявил в ходе заседания 29 июля ведущий дело судья Чаплинский, пишет ТАЙМЕР.

Отмечается, что документы направят в Харьковский НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, эксперты которого наконец-то смогут приступить к работе. Среди прочего, ожидается, что эксперты дадут окончательный ответ на вопрос, что стало причиной пожара в лагере.

Решение провести экспертизу по данному делу суд принял ещё 18 февраля 2020 года, т.е. только сбор документов занял у суда и правоохранительных органов полтора года.

Эта экспертиза станет уже четвёртой в расследовании.

Первая, проведённая сотрудниками исследовательско–испытательной лаборатории ГСЧС Украины в Одесской области, пришла к выводу, что причиной пожара стал кипятильник, забытый включённым в комнате, где проживала худрук танцевального коллектива «Адель» Татьяна Егорова.

Вторую провели в центральном управлении ГСЧС в Киеве, эксперты которого пришли к выводу, что установить причину пожара невозможно, так как огонь уничтожил основные улики.

Однако такая ситуация не удовлетворила родителей погибших во время пожара девочек, и они заказали ещё одно исследование. Им занимался Независимый институт судебных экспертиз при участии международных специалистов из Чехии и Испании, которые пришли к выводу, что дело всё-таки в кипятильнике.

Нынешняя экспертиза, назначенная судом, призвана поставить точку в данном вопросе.

Если версия о кипятильнике подтвердится, привлечь к ответственности худрука «Адели» Егорову вряд ли будет возможно: осенью 2018 года она покинула Украину.

Кроме того, даже если будет признано, что пожар начался из-за кипятильника, остаётся вопрос о том, как вышло так, что пожар развивался столь стремительно и катастрофическим образом. «Вероятно, дело в нарушении норм безопасности при строительстве деревянного корпуса лагеря, и по идее эти нарушения также расследуют правоохранители. Однако пока не слышно даже о предъявлении подозрения причастным к проекту лицам, уж не говоря о предъявлении им формальных обвинений с передачей дела в суд», — пишет издание.

Одесса News информировала о судебном заседании, где рассматривался вопрос почему во время трагического пожара в детском лагере «Виктория» 16 сентября 2017 года пожарная сигнализация не сработала.

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