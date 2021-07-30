Украина получит от Бельгии судно для экологического мониторинга Чёрного моря

Украина получит от Королевства Бельгия исследовательское судно для мониторинга Чёрного и Азовского морей.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Украина и Королевство Бельгия заключили меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов. Документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — говорится в сообщении.

Этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно «Бельгика».

В Министерстве отметили, что судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, в частности, высокоточные эхолоты.

«Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. В настоящее время Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую ​​помощь, что усилит экологический мониторинг Чёрного и Азовского морей», — прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности, проблемы повышения уровня сероводорода.

В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов присоединиться к исследовательским работам в Северном море.

«Ожидаем, что совсем скоро при финансовой поддержке проекта ЕС «Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Чёрном море» (EU4EMBLAS) судно «Бельгика» под украинским флагом отправится в Украину. А осенью начнётся комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна», — отметили в Минприроды.

Как сообщала Одесса News, научно-исследовательский ледокол James Clark Ross, решение о покупке которого у Великобритании недавно принял Кабмин Украины, в сентябре прибудет в одесский порт.

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