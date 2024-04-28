«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 81-й) — ворог руйнує гармонійний світ природи

Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одеській області, відзначив Всесвітній День Землі, день єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа.

На жаль, на планеті Земля ще достатньо варварів, на кшталт російського окупанта, який вбиває людей і руйнує гармонійний світ дикої природи. Екологи оцінюють збитки, завдані довкіллю внаслідок ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси 15 березня, у понад 600 мільйонів гривень.

Та й ми, українці, останніми десятиріччями нещадно використовували ресурси Землі, витрачали і споживали, розорювали і нехтували, порушуючи порядок у своєму власному Домі, виснажуючи його і не даючи йому часу для поновлення своїх власних сил.

«Але так буде не завжди. Суспільний настрій потрібно і можна міняти», — йдеться в Facebook на сторінці Національного природного парку «Тузлівські лимани».

З цією метою працівники НПП проводять велику пропагандистську діяльність, розповідаючи про життя тваринного світу Парку.

Остання з таких розповідей — одеського еколога, доктора біологічних наук Івана Русєва — про комарів, мурах, які займають чільне місце в біосфері НПП.

«Коли стихає вітер і хвилі Чорного моря і лиманів стають лагідними, в повітрі з’являється армія дуже корисних для біосфери комарів-дзвінців. Але на цьому дивовижному фоні, вже декілька днів зранку з’являється неймовірна чисельність літаючих мурах. Вони тисячами кружляють в небі над морем над лиманами. Ми йдемо на завдання маршрутом по піщаному пересипу, вздовж лиманів і бачимо у морській воді, на піску, на мулові велику кількість мурах. А на узбережжі лиману Бурнас вже декілька днів мурахи збираються мільйонами, спарюються, а потім гинуть і падають у воду», — розповідає Іван Русєв.

За його словами, на одному квадратному метрі можна нарахувати десятки тисяч мурах: «загалом на маршруті налічувалось декілька мільйонів мурах. А на лимані Бурнас за декілька днів скупчилось якщо взагалі можна оцінити ….. десятки мільярдів. Зараз несподівано рано по строкам (впливає зміна клімату) в них шлюбний час (в минулому році на Тузлівських лиманах таке явище було в червні)», — ділиться своїми спостереженнями науковець.

«Мурахи – досить поширений вид комах у Причорномор’ї. Їх неможливо сплутати з іншими комахами завдяки будові тіла. Коли мурашина колонія природно готова до розширення, зрілі крилаті мурахи готові зайняти центральне місце, і, як за сигналом тривоги, всі вони отримують сигнал залишити мурашник. Єдина мета їхнього життя тепер – спарювання, після чого самки засновують нову колонію. Погодні умови повинні бути відповідними — яскраве сонячне світло, слабкий вітер, висока вологість і тепла температура, бажано після 3-4 днів дощу — всі умови і вони відлітають. Величезні зграї, літають і приземляються, «приводняються» від безсилля, деяких підбирають птахи, деякі успішні, деякі ні, сотні тисяч, мільйони тонуть у морі і лиманах перетворюючись на біологічний пил, дуже корисний для кефалевих риб», — пише Іван Русєв.

Слід чітко усвідомити, підкреслює Іван Русєв, що влітку в період шлюбного польоту всі молоді матки (тобто самки, здатні до запліднення) і народжені для цього самці мають крила і літають. Робочі особини у всіх видів безкрилі. Всі самки після польоту відкушують або скидають свої крила. Довше за всіх живуть матки. Все своє життя після першого спарювання вони продукують потомство. Рекорд за тривалістю життя належить матці чорного мурашки – 28 років.

«Самці потрібні лише в період розмноження, а потім вмирають самі або їх вбивають родичі, не бажаючи годувати зайві непотрібні роти. Природа спеціально дала жіночої особини мурашки, здатної до запліднення, і самцям крила, щоб полегшити процес спаровування і пошуку нового місця для колонії. Далі, цілком логічно, що матки звільняються від крил за непотрібністю, так як нікуди далі мурашника вона все одно не піде, а самці знищуються і вирощуються тільки для наступного польоту», — інформує еколог.

А тим часом в Національному парку буяє весна і, здається, що війни немає…





























На головному фото Головного управління ДСНС в Одеській області ід час ліквідації масштабних наслідків ракетного обстрілу Одещини, рятувальники побачили сотні пеліканів, які пролітали крізь дим. «Ми не знаємо, що стало причиною їхнього візиту в це небезпечне місце, але це дало нам ще більше прагнення та сил для боротьби зі злом», — повідомляють рятівники.

Одесса News інформувала про незаконне рибальство в Національному парку «Тузлівські лимани».

Фото: Іван Русєв, Інна Карпенко, Олена Старовєрова/Facebook

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