Песня воскресенья на Одесса News: Spiv Brativ, «Чернобыльская рапсодия»

Украинская группа Spiv Brativ – участник шоу «Голос країни-12» – на своём YouTube-канале 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, представила артработу на песню «Чернобыльская рапсодия».

В пресс-релизе отмечают, что тема Чернобыля знакома и болезненна каждому из участников коллектива с детства. Работу над композицией вели в период с 2016 года по 2017-й – слова к песне написал запорожский поэт Александр Виженко, а сами музыканты написали музыку.

«Это произведение, написанное прежде всего для нас самих и для тех, кого ещё затрагивает тема Чернобыля. Мы впервые работали с чем-то большим, чем песня. В этой музыке много символов, поддерживающих смыслы строк. Это одна из тех работ, которую мы сами считаем совершенной, и неважно, сколько людей её услышат», – сказал фронтмен группы Дмитрий Осичнюк.

Зварю тобі борщику

В полив’янім горщику

Іди, іди, дощику

Цебром, відром, дійницею

Над нашою пашницею

Іду іду дитино

До тебе і до всієї твоєї родини,

І до твоїх сусідів

Твердосердих і серцеїдів

Іду, іду, поливаю

Тисячі душ з Чорнобилем поєднаю

Пройшла Галлея з хвостом вогняним.

Пройшла Галлея передвістям лихим…

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Темна нічка» в исполнении Александра Пономарёва, Михаила Хомы (Dzidzio) и фронтмена группы «Антитела» Тараса Тополи.

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy