Песня воскресенья на Одесса News: Spiv Brativ, «Чернобыльская рапсодия»

Украинская группа Spiv Brativ – участник шоу «Голос країни-12» – на своём YouTube-канале 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, представила артработу на песню «Чернобыльская рапсодия».
В пресс-релизе отмечают, что тема Чернобыля знакома и болезненна каждому из участников коллектива с детства. Работу над композицией вели в период с 2016 года по 2017-й – слова к песне написал запорожский поэт Александр Виженко, а сами музыканты написали музыку.
«Это произведение, написанное прежде всего для нас самих и для тех, кого ещё затрагивает тема Чернобыля. Мы впервые работали с чем-то большим, чем песня. В этой музыке много символов, поддерживающих смыслы строк. Это одна из тех работ, которую мы сами считаем совершенной, и неважно, сколько людей её услышат», – сказал фронтмен группы Дмитрий Осичнюк.
Зварю тобі борщику
В полив’янім горщику
Іди, іди, дощику
Цебром, відром, дійницею
Над нашою пашницею
Іду іду дитино
До тебе і до всієї твоєї родини,
І до твоїх сусідів
Твердосердих і серцеїдів
Іду, іду, поливаю
Тисячі душ з Чорнобилем поєднаю
Пройшла Галлея з хвостом вогняним.
Пройшла Галлея передвістям лихим…
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