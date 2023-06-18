Песня воскресенья на Одесса News: Артём Пивоваров и Маша Ефросинина, Люблю я море

Одесса News каждое воскресенье будет представлять новые песни украинских композиторов, украинских и, в частности, одесских исполнителей.
Сегодня — новая песня в исполнении Артёма Пивоварова и Маши Ефросининой «Люблю я море».
Люблю я море!
Люблю я хвилі!
Півсонний ранок, класичну тишу
Люблю я міста бездушні крики
Для моря й міста я все залишу…
Я все залишу
Я все залишу
Я все залишу
Такий неясний сон…
Чом річка, а не зала
Чом ласка, не прокльон, і хусткою махала
І досі чую, як тремтить його рука
Лежить у мене на плечі легка, легка…
І досі чую, як тремтить його рука
Така легка, така легка
І досі чую, як тремтить його рука
Так легка, така кохана…
Сонний туман випростовувавсь навколо
А в далині десь місто спить з відритими очима
Навколо все поснуло, застигло, захололо
І ми самі без човна і не з ними…
Такий неясний сон, чом річка, а не зала
Чом ласка, не прокльон, і хусткою махала
І досі чую, як тремтить його рука
У мене на плечі легка, кохана…
Люблю я море!
Люблю я хвилі!
Півсонний ранок, класичну тишу
Люблю я міста бездушні крики
Для моря й міста я все залишу…
Я все залишу
Я все залишу
Я все залишу
Люблю… Люблю
Я все залишу
Я все залишу
Я все залишу
Люблю, люблю море
Люблю я море і скелі дикі
Люблю я міста крики
Для моря й міста я все залишу…
Люблю я хвилі і ніжний той плюскіт
Люблю шантан я, люблю я скіт
Люблю, щоб зимна була, як лід…
(Чуєш? Чуєш? Люблю!)
Люблю я море!
Люблю я хвилі!
Півсонний ранок, класичну тишу
Люблю я міста бездушні крики
Для моря й міста я все залишу…
Я все залишу
Я все залишу
Я все залишу
Люблю… Люблю
Я все залишу
Я все залишу
Я все залишу.
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