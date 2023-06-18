Песня воскресенья на Одесса News: Артём Пивоваров и Маша Ефросинина, Люблю я море

Одесса News каждое воскресенье будет представлять новые песни украинских композиторов, украинских и, в частности, одесских исполнителей.

Сегодня — новая песня в исполнении Артёма Пивоварова и Маши Ефросининой «Люблю я море».

Люблю я море!

Люблю я хвилі!

Півсонний ранок, класичну тишу

Люблю я міста бездушні крики

Для моря й міста я все залишу…

Я все залишу

Я все залишу

Я все залишу

Такий неясний сон…

Чом річка, а не зала

Чом ласка, не прокльон, і хусткою махала

І досі чую, як тремтить його рука

Лежить у мене на плечі легка, легка…

І досі чую, як тремтить його рука

Така легка, така легка

І досі чую, як тремтить його рука

Так легка, така кохана…

Сонний туман випростовувавсь навколо

А в далині десь місто спить з відритими очима

Навколо все поснуло, застигло, захололо

І ми самі без човна і не з ними…

Такий неясний сон, чом річка, а не зала

Чом ласка, не прокльон, і хусткою махала

І досі чую, як тремтить його рука

У мене на плечі легка, кохана…

Люблю я море!

Люблю я хвилі!

Півсонний ранок, класичну тишу

Люблю я міста бездушні крики

Для моря й міста я все залишу…

Я все залишу

Я все залишу

Я все залишу

Люблю… Люблю

Я все залишу

Я все залишу

Я все залишу

Люблю, люблю море

Люблю я море і скелі дикі

Люблю я міста крики

Для моря й міста я все залишу…

Люблю я хвилі і ніжний той плюскіт

Люблю шантан я, люблю я скіт

Люблю, щоб зимна була, як лід…

(Чуєш? Чуєш? Люблю!)

Люблю я море!

Люблю я хвилі!

Півсонний ранок, класичну тишу

Люблю я міста бездушні крики

Для моря й міста я все залишу…

Я все залишу

Я все залишу

Я все залишу

Люблю… Люблю

Я все залишу

Я все залишу

Я все залишу.

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod