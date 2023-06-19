Почему в Одессе ночью звучали сигналы воздушной тревоги

Около часа враг заставил тревожиться одесситов за свою жизнь — столько времени продолжалась объявленная в 2 ночи воздушная тревога.

«Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 19 июня.

Позже военные сообщили, что с акватории Чёрного моря в сторону Одессы было выпущено 4 ракеты «Калибр». Ни одна из них не долетела до своей цели. Все ракеты были уничтожены Силами ПВО ВСУ.

Также сообщается, что было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов над территорией Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер посетил Белгород-Днестровский район, жители которого рассказали, как живут после ракетной вражеской атаки.

Фото: ООГА

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