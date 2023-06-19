В Одессе введены ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В Одессе введены ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22.00 до 09.00», – проинформировал он, то есть клиенты должны покидать их за два часа до наступления комендантского часа, а принимать посетителей заведения могут лишь с 9 утра.

По словам Братчука, в эти часы запрещается хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.п.), также запрещено использование световых и похожих на световые средств, ухудшающих демаскировочные признаки территории.

Кроме того, запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств и обслуживания населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях, а также нахождение в это время в развлекательных заведениях, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.