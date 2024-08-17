Литва передала Украине новый пакет военной помощи

В рамках военной поддержки украинской армии 15 августа в Украину прибыли отправленные Литвой погрузчики, прицепы и раскладные кровати.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, пишет Укринформ.

Отмечается, что в августе в Украину будут отправлены 14 бронетранспортёров М113, пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами, системы борьбы с беспилотниками, индивидуальные противодроновые глушители, вездеходы с запчастями, винтовки, боеприпасы, дымовые заряды и другое оборудование.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты тёплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомёту Carl Gustaf, дистанционные системы. генераторы, лёгкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другое военное обеспечение.

Как сообщала Одесса News, в июне 2024 года в Брюсселе (Бельгия) Президент Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой сроком на 10 лет. В целом с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную поддержку более чем на 641 млн евро.

Фото: Минобороны Литвы

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