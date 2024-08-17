«Дизель Шоу» покажет одесситам новое самое юморное шоу

23-24 августа в Одессе ко Дню Независимости «Дизель Шоу» покажет новую концертную программу.

«Мы хотим объединить и поддержать всех «дизель»-зрителей именно в Одессе! В такое непростое время мы решили привезти в Одессу патриотические концерты, которые отзовутся в сердце каждого. Мы посетили Одессу в конце марта, приедем и на этот раз! Одесситы почти каждый день находятся под вражескими ракетными атаками, но неуклонно держатся и не теряют веру в Победу! Именно в День Независимости Украины одесситы и гости этого замечательного города заслуживают лучших юмористических номеров и громкого смеха! Ибо именно так мы вместе уничтожаем врагов и показываем нашу несокрушимость!», — говорят актёры «Дизель Шоу».

Часть средств от продажи билетов команда перечисляет на нужды ВСУ.

Концерты состоятся в Театре музкомедии.

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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