В Черноморском в мае пройдёт Международный фестиваль воздушных змеев

Международный фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival, который три года подряд проходил в небе над Николаевской областью, расширяет локации ещё на два южных региона Украины — Одесскую и Херсонскую и превращается в культурно-туристический проект South Wind.

16-17 мая фестиваль пройдёт в селе Радсад (Николаевская область), 23-24 мая — в селе широкая Балка (Херсонская), 30-31 мая в Черноморском Одесской области.



Каждая локация будет иметь свою концепцию и отличаться по теме, программе, декорациям.



Так, на Николаевщине гости увидят любимых героев мультфильмов и сказок, в Херсонской области — удивительные фигуры животных и птиц, в Одесской — кайты-гиганты в форме морских обитателей.



Также гостей South Wind ждут оборудованные места для отдыха, различные лакомства и угощения, концертно-развлекательные программы, аттракционы, тематические мастер-классы, ярмарки гастрономической и сувенирной продукции и даже лекторий под открытым небом. Там будут знакомить с туристическими аттракциями юга Украины.



Фестиваль будет иметь обновлённый вид, который взялись обеспечить партнёры — артплатформа «Дивина». Она подготовит особые декорации, светящиеся в темноте.

Бюджет каждой локации составит примерно 3 миллиона гривен. Ожидаемое число посетителей — 30-60 тысяч на каждое мероприятие.

Вход на территорию и парковка будут бесплатными.