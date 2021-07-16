Куда пойти в Одессе на выходных 17-18 июля

Конечно, на морько. Однако, выходные дни в Одессе 17-18 июля будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и…

Выбор, как всегда, за Вами!

17 июля в 20:00 в Летнем Театре Горсада — Vivienne Mort, которые давно известны ценителям качественной украинской музыки. Это воплощение женственности и настоящей творческой харизмы. Они вошли в топ-20 самых прослушиваемых украинских артистов в рейтинге сразу за «ВВ» и Pianoбой. Каждое их выступление поражает сильными вокальными партиями, глубоким содержательным наполнением текстов и гарантирует слушателям незабываемое эстетическое удовольствие. Цена билетов от 290 до 990 гривен.

17 июля в Одесском Театре на Чайной премьера спектакля «Двое» по мотивам пьесы У. Гибсона «Двое на качелях». Режиссёр Юрий Невгамонный. В ролях : Милена Компаниец, Влад Костыка. Жанр: мелодрама. Продолжительность: 1 час 35 минут. Ограничения по возрасту +15. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Приходите к 19 часам.



17 июля на стадионе «Черноморец» выступит один из самых востребованных артистов украинской сцены – Monatik — со своей программой Made With Love and Rhythm. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 350-2500 грн.

17-18 июля в Зелёном театре пройдёт Летний Гешефт. А чтобы шопиться было не так жарко, дизайн-маркет проведут под покровом ночи. Гостей ночного фестиваля ждёт фудкорт с яркими гирляндами и экзотическими блюдами, встречи с начинающими дизайнерами. Приходите к 18:00. Стоимость билетов – 130 грн.

18 июля в 19:00 комедия о неукротимой Катарине Русском театре. Зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О.Школьника и Е.Пушкиной. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

18 июля в 19:00 в Доме клоунов «Дон Жуан», который любит Мадрид и женщин этого прекрасного города. А что в этом плохого? Мадрид и женщины Мадрида отвечают ему взаимностью. Всё логично. От чего же мужчины, добропорядочные мужья-рогоносцы, испытывают к этому юному баловню судьбы слепую средневековую ненависть? Да от того же, от чего Дарвин не любил женщин. Всё гениальное просто и произошли мы вовсе не от обезьяны, а от — Женщины. И не просто Женщины, а великой праматери Евы! И этот спектакль – весёлое, яркое, праздничное тому подтверждение! Цена билетов от 180 до 350 гривен.

18 июля у памятника Дюку де Ришелье состоится спортивный «Велодень». Участники проедут почти 26 км с двумя пит-стопами. Финиширует колонна на пляже «Ланжерон» — возле центра каякинга, где участников будет ждать развлекательная программа, розыгрыш заплывов на закат солнца, фуд-корт и конкурсная программа от Музея интересной науки. Сбор в 15:00. Участие бесплатное.



18 июля самый преданный популяризатор одесского шансона Валентин Куба даст большой сольный концерт на сцене летнего театра Морвокзал. В лайн-ап концерта войдут как новые авторские песни, так и любимые поклонниками хиты прошлых лет. Аккомпанировать артисту на сцене будут неизменные друзья Кубы — клезмер-бэнд «Мамины Дети». Приходите к 20:00. Стоимость билетов — 290-1190 грн.

До 7 августа в галерее Invogue#Art (Екатерининская, 25) работает выставка Наташи Шульте «КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА». Серия живописных работ и видео позволяют увидеть крупным планом лица, искажённые то ли болью, то ли удовольствием.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер