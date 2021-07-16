Есть посадка: новая взлётка аэропорта «Одесса» приняла первый самолёт

В международном аэропорту «Одесса» 16 июля приняла первый борт новая взлётно-посадочная полоса.

Рейс PQ107 Киев (Борисполь)-Одесса выполнила украинская авиакомпания SkyUp Airlines, сообщает аэропорт на своей странице в Facebook.

Самолёт, по традиции, пропустили через водяную арку. Затем состоялся небольшой брифинг для СМИ.



Пассажиров авиалайнера встречали глава Одесской ОДА Сергей Гриневецкий, председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Владимир Семенченко, депутаты, сотрудники аэропорта, представители Госпогранслужбы и ГСЧС Украины, СМИ.

«Мне посчастливилось стать пассажиром первого рейса. Переполняют чувства. Я сохраню билет. Он станет для меня символом начала совершенно новой истории одесского аэропорта», — поделился впечатлениями мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской голова поблагодарил всех причастных к реализации важного для города инфраструктурного проекта, отметив, что Международный аэропорт «Одесса» – это симбиоз принятых решений и слаженных действий власти всех уровней, бизнес-структур, сотрудников аэропорта и подрядных организаций.

«Мы руководствовались желанием, чтобы в Одессу приезжало как можно больше туристов и пониманием, что должны обеспечить пассажирам комфорт и безопасность на всех этапах. Уверен, с открытием новой взлётно-посадочной полосы туристический и инвестиционный потенциал Одессы, а также наши возможности как курортного города значительно возросли», — сказал Геннадий Труханов.

Как отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса», в этом году планируется обслужить порядка 1,5 млн. пассажиров. Новый терминал рассчитан на обслуживание 4 млн. пассажиров в год (1000 пас/час).

«По оценкам специалистов, мы достигнем этой цифры через пять лет. Для этого мы продолжаем развивать инфраструктуру аэропорта и наращивать качество обслуживания: в ближайшее время в правом крыле терминала будет открыт ВИП-терминал. В следующем году мы начинаем строительство нового грузового терминала. Уже работают бизнес-лаунж, новый дьюти-фри», — рассказал Владимир Семенченко.

«Одесский аэропорт — один из наиболее сложных инфраструктурных объектов Украины. Мы понимаем, что это только первая и вторая очередь строительства, за которой последуют третья и четвёртая», — сказал во время торжественной части открытия ВПП председатель облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Новая полоса сертифицируется по категории ICAO 3A, что позволяет аэропорту принимать широкофюзеляжные суда, включая Boeing и рейсы практически при любых погодных условиях.

Это первая взлётно-посадочная полоса, построенная в Украине за последние 10 лет.

Как сообщала Одесса News, первыми «опробовали» новую взлётку спортсмены, осуществившие по ней спортивный забег.

Фото и видео: «Одесса»

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