Куда пойти в Одессе на выходных 29-30 мая

Последние весенние выходные дни в Одессе будут изобиловать культурными ивентами.

Выбор, как всегда, за Вами!

29 мая Одесский театр музыкальной комедии имени М.Водянова представляет смелый творческий эксперимент — «По Дерибасовской…» — мюзикл по размышлениями Михаила Жванецкого. Это нужно видеть собственными глазами, чтобы, выходя из зрительного зала, сказать: «Это, таки да, — Одесса». Июзикл в 2 действиях. Стоимость билетов от 50 до 300 гривен. Приходите в субботу к 18:30.

29 мая в ресторанном комплексе Queen Odessa будет проведён открытый кастинг участниц грандиозного шоу Мисс-Украина». В этом году Национальному конкурсу красоты «Мисс Украина» исполняется 30 лет. Для участия достаточно прийти и на месте заполнить анкету. Начало в 12:00. Возраст нынешних конкурсанток — 17-26 лет. Кроме возрастных ограничений, участники должны отвечать и другим основным критериям: иметь рост от 168 см, гражданство Украины, не находиться в браке и не иметь детей. Победительница получит 500 000 гривен и представит нашу страну в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико на международном конкурсе Miss World. Одесситки, вперёд!

29 мая (для тех, кто не может выйти из дому) в 19.00 начнётся очередной выпуск на канале «1+1» телепроекта «Мастершеф.Профессионалы-3», в котором принимает участие одесский кулинар Лилия Стоянова.

29 мая открывается сезон в Летнем театре Gorsad. Специальными гостями мероприятия станет культовый украинский коллектив 5’NIZZA. Участники дуэта — Сергей Бабкин и Андрей Запорожец обещают задать правильный ритм и настроить на позитив на всё лето. Готовьтесь подпевать «Я не тот», «Весна», «Солдат», «Ямайка» и другие хиты группы. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 550-1 850 грн.

29 мая в Одесском зоопарке состоится праздник «Караоке в зоопарке». Начало в 11:00. Для гостей будут организованы развлекательные песенные конкурсы и интересные игры в компании весёлых аниматоров. В ходе праздника маленькие посетители смогут спеть на центральной площади зоопарка свои любимые песни. В конце мероприятия все желающие смогут посмотреть показательное кормление животных.

29-30 мая в Дюковском парке пройдет Всеукраинский фестиваль пива. В этом году организаторы обещают ещё больше пивоваров, ресторанов уличной кухни из всех уголков страны и огромный выбор устриц. С 18:00 посетителей будут развлекать ведущие, диджеи и музыкальные коллективы. Приходите к 14:00.

30 мая состоится легкоатлетический забег «Одесса-Новая Почта. Полумарафон». Соревнование пройдёт по центральной исторической части Одессы.

30 мая в Одессе пройдёт самая масштабная в Украине конференция по ресторанному бизнесу — RestoConf 4.0. Лучшие рестораторы Украины расскажут, как создать прибыльное заведение и сделать гостей счастливыми. Среди них Александр Орлов (Bulldozer Group), Андрей Худо (Львов), Арам Мнацаканов (Москва), Максим Храмов (Киев), Евгений Клопотенко, шеф-повар, основатель и бренд-шеф ресторана «100 лет тому вперёд», Александр Али, сооснователь ресторанной компании G-Group из Одессы и другие. Участников конференции ждут нетворкинг и бизнес-знакомства, подарки КАЖДОМУ участнику от 500 гривен и выше, кофе-брейк с десертами и напитками, вкусные дегустации от партнёров, ланч и ужин со спикерами, профессиональный ведущий Павел Кошка, шоу-программа. Вдохновиться историями успеха лидеров ресторанного рынка Украины, завести полезные знакомства и связи — это и многое другое можно на RestoConf 4.0 в еонцерт-холле «Одесса» (Гагаринское плато, 5) с 10:00 до 19:00. Подробности на сайте конференции.

30 мая одесский Театр «Маски» даёт представление-комедию «Рыжий город» в Доме клоунов. Автор — Георгий Голубенко, в роли Одессита – Борис Барский. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Приходите к 19 часам в Дом клоунов.

30 мая в отеле «Лондонская» продолжаются концерты в рамках проекта «АртСезоны». Зрители увидят премьерный показ фильма Али Горчаковой «Работа в области искусства: Андрей Басов – музыкант и кузнец». Далее в программе — большой концерт культовой группы «Легендарные Пластилиновые Ноги» в полном составе и «живая премьера» о море, небе и городах дебютного альбома киевского инкогнито-проекта KRYLATSKAYA. Приходите к 18:00.

До 31-го мая в Галерее Летнего театра Одесского Горсада выставка живописи «Магниты». Под магнитами организаторы понимают объекты национального и культурного наследия Одесского региона в работах одесских художников. Каждый из участников предлагает свой, уникальный взгляд на мифологию южного города и области вокруг него, их неповторимую поэтику и феноменальность.

До 5 июня во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7, угол ул. Базарной, тел.: 7254567) выставка картин Олега Волошинова (1936- 2020 гг.) из частных собраний. Олег Волошинов — выпускник Одесского художественного училища 1955 года, член Союза художников с 1971 года, заслуженный художник Украины c 2013 года. Он был близок одесским нонконформистам, пробовал себя в метафорическом реализме, пришёл к минимализму.

До 10 июля в Одесском Доме-Музее имени Н. К. Рериха выставка «Одесса – мой город родной», посвящённая Памяти члена Союза художников Украины, члена Союза маринистов г. Одессы, ветерана труда и ветерана Одесского порта Святослава Скоробогатова. Все 34 произведения Скоробогатова, представленные на настоящей выставке – акварельные виды Одессы и графические автопортреты переданы в дар музею супругой художника – Екатериной Скоробогатовой. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, СТБ