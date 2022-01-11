За ФК «Черноморец» будет играть швед

Футбольный клуб Премьер-лиги «Черноморец» (Одесса) объявил о подписании соглашения со шведским центральным защитником Дугласом Бергквистом.

Игрок перешёл в состав одесситов из шведского «Кальмара», за который с лета 2020 года провёл 39 матчей и забил один мяч, сообщает пресс-служба «Черноморца» в Facebook.

Сроки контракта с 28-летним футболистом пока неизвестны.

Кстати. Бергквист начинал карьеру в Англии и является воспитанником лондонского клуба «Куинз Парк Рейнджерс». Он также выступал за шведский «Эстерсунд», норвежский «Хаугесунн», польскую «Арку», ряд других клубоа Англии и Швеции.

Также сообщается, что к «Черноморцу» присоединился опытный вратарь, подписавший с клубом контракт, одессит Евгений Паст.

Евгений — воспитанник одесской футбольной вратарской школы. За молодёжку «Черноморца» выступал с 13 лет. В 2009-м году присоединился к взрослой команде. С «чёрно-синими» Паст прошёл путь от Первой лиги до 1/16 Лиги Европы. Именно Евгений Паст надёжно защищал ворота клуба во время противостояния с «Лионом». С 2015-го Евгений успел поиграть в кропивницкой «Зирке», в черниговской «Десне» и «Днепре-1».

Как сообщала Одесса News, новый главный тренер «моряков» Роман Григорчук на своей первой встрече с журналистами в январе 2020 года сказал, что Одесса заслуживает боеспособной футбольной команды.

Фото: ФК»Черноморец»

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