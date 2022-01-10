Новый главный тренер «моряков»: Одесса заслуживает боеспособной футбольной команды

Главный тренер футбольного клуба «Черноморец” Роман Григорчук провёл первую встречу с журналистами и представителями фанатских интернет-сообществ.

Как сообщает официальный сайт клуба, вернувшийся в команду наставник познакомил со своим тренерским штабом, а также рассказал о ближайших планах команды и стратегии развития клуба на несколько лет.

В частности, помогать Григорчуку будет проверенная команда: Степан Матвиив, Михаил Савка, Игорь Касьяненко и Андрей Глущенко. Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов, которые в качестве игроков под руководством Романа Григорчука провели не один яркий сезон.

«Руководство клуба и тренерский штаб отдают себе отчёт в том, на каком месте команда сейчас находится. Цели и задачи на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. Главная задача на сезон 2021/2022 — сохранить команду в Премьер-лиге. На данный момент процесс формирования обновлённого состава клуба продолжается. «Черноморец” — участник весенней части чемпионата — полностью будет укомплектован после второго сбора команды, — сказано Григорчуком.

Отмечено, что в следующем чемпионате руководство клуба и тренерский штаб видят «Черноморец” командой, которая борется не за сохранение прописки в элитном дивизионе, а за попадание в еврокубки.

«В клубе разрабатывают и кадровую стратегию на ближайшие годы. Акцент будет сделан на игроков своей футбольной академии, которая в разные времена воспитывала и готовила ярких личностей. Одесса, убеждены в клубе, заслуживает боеспособной команды, которая будет прославлять город и страну, как, к примеру, в сезоне 2013/2014», — подчёркнуто на пресс-конференции.

В свою очередь, представитель генерального партнёра клуба Владимир Генинсон сообщил, что компанией Vertex United был подписан предварительный договор о покупке клуба. 1 января группа компаний Vertex United стала генеральным партнёром и выделила необходимое финансирование для развития «Черноморца».

Руководство клуба на пресс-конференции также поблагодарило Президента Украины за то, что глава государства на конгрессе, посвящённом 30-летию УАФ, обратил внимание на развитие футбольных клубов, представляющих крупные города и регионы страны и назвал «Черноморец».

Отвечая на вопрос о спортивной базе, находящейся в Совиньоне, Владимир Генинсон сообщил, что сейчас идёт процесс переговоров о выкупе имущественных прав. Тем не менее, компания Verteх United уже выделила необходимое финансирование для реконструкции спортивного, технического и медицинского оборудования.

«Черноморец» поблагодарил журналистов и болельщиков за ту невероятную поддержку, которая сейчас ощущает команда. И отдельная благодарность была выражена партнёрам из Parimatch, которые делают всё, чтобы в Одессе футбол стал ещё ближе к его истинным ценителям.

Тёплые слова были адресованы и любимому всеми стадиону «Черноморец». Поддержку со стороны его администрации команда ощущает и очень рассчитывает на подобное отношение в дальнейшем.

В завершение первого после возвращения диалога с журналистами и болельщиками Роман Григорчук поблагодарил всех за поддержку, попросил запастись терпением, не терять веры в команду.



Как сообщала Одесса News, с 9 января по 18 февраля (во время зимнего антракта в официальных соревнованиях) футболисты одесской команды «Черноморец» проведут на турецком средиземноморье два тренировочных сбора.

Фото и видео: ФК»Черноморец»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat